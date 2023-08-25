25 августа, 12:56

Новым главой "Газпром недр" стал Алексей Овечкин

Он работает в структурах "Газпрома" в течение 14 лет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральным директором "Газпром недр" был избран Алексей Овечкин, который работает в структурах "Газпрома" в течение 14 лет, сообщает "Газпром".

В 2015-2023 годах Овечкин занимал должность исполнительного директора, а затем генерального директора ООО "Газпромнефть-Ямал". В 2023 году был советником аппарата при руководстве ООО "Газпром недра".

"Газпром недра" - 100%-ное дочернее общество "Газпрома", специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг. 

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