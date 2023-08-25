Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по МСФО за I полугодие достигла 4,2 млрд рублей

Выручка компании по итогам шести месяцев 2023 года увеличилась более чем в 1,2 раза и достигла 160,3 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) за январь - июнь 2023 года получил 4,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 14,2 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года, следует из отчета компании.

Выручка по итогам шести месяцев 2023 года увеличилась более чем в 1,2 раза и достигла 160,3 млрд рублей.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

В структуру холдинга входят 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах, а география работы охватывает более 30 государств.