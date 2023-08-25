РЖД изучают возможность сотрудничества с ЮАР в сфере беспилотных решений

В российском холдинге отметили, что обмен лучшими компетенциями позволит добиться "существенных взаимных эффектов в развитии железнодорожного транспорта России и Южно-Африканской Республики"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) договорился с компанией "Транснет Фрейт Рейл" об изучении перспектив сотрудничества в области технологий для безопасности движения, а также беспилотных решений. Об этом говорится в сообщении РЖД по итогам встречи делегации холдинга с руководством южноафриканской компании на полях Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо".

"Стороны договорились изучить перспективы дальнейшего сотрудничества в области: технологий для безопасности движения, беспилотных решений, цифровизации, подготовки персонала, развития железнодорожных музеев, а также по другим направлениям деятельности компаний", - отмечается в сообщении.

В РЖД добавили, что обмен лучшими компетенциями позволит добиться "существенных взаимных эффектов в развитии железнодорожного транспорта России и Южно-Африканской Республики".