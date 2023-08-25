25 августа, 13:02
Военная операция на Украине

В РФ утвердили правила выплат пострадавшим при создании укреплений в приграничных регионах

Семьи погибших получат по 5 млн рублей, при ранении размер компенсации составит 3 млн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство России приняло постановление, утверждающее порядок назначения выплат пострадавшим и семьям погибших при строительстве фортификационных сооружений в приграничных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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Выплаты таким гражданам были утверждены ранее указом президента РФ. Семьи погибших получат по 5 млн рублей. При ранении размер выплаты составит 3 млн рублей.

"Действие меры поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Оператором выплаты станет Социальный фонд России", - отметили в кабмине.

Речь идет о тех, кто пострадал или погиб при строительстве фортификационным оборудованием рубежей и позиций на территориях Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. 

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