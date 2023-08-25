25 августа, 13:03,
обновлено 25 августа, 14:05

Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за июль снизилась до 7,9%

На 1 июля показатель находился на уровне 8,8%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 августа 2023 года, уменьшилась до 7,9% с 8,8%, обновив минимум с июля 2012 года. При этом доля нерезидентов на 1 июля 2012 года составляла 6,5%, говорится в материалах Банка России.

На 1 июня 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 9,1%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало августа 2023 года составил 1,556 трлн рублей, что является минимумом с января 2017 года, при общем объеме рынка в 19,67 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора. 

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