В НГУ сообщили, что санкции помогли улучшить взаимодействие вуза с предприятиями

Санкционная политика облегчила внедрение отечественных разработок, отметил директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Введенные против российских предприятий санкции изменили их взаимодействие с Новосибирским госуниверситетом (НГУ), облегчив внедрение отечественных разработок. Об этом на сессии "Вектор на технологический суверенитет как импульс развития межрегиональной кооперации бизнеса и науки" форума "Технопром" сказал директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

"Если раньше мы обращались к промышленным предприятиям и предлагали внедрять некоторые технологи, то предприятия нам говорили, что им легче купить за рубежом ту или иную технологию, которая апробирована. Сейчас все поменялось с точностью до наоборот, то есть уже предприятия к нам обращаются, потому что за рубежом они купить не могут. И в этом смысле мы не имеем недостатка в заказах на научные разработки от индустриальных партнеров. <…> Санкции очень серьезно подтолкнули наше взаимодействие с промышленными предприятиями", - сказал Люлько.

Он отметил, что во внедрении разработанных НГУ технологий особенно заинтересованы в авиационной и радиоэлектронной отраслях.

Для работы с промышленностью в Новосибирском государственном университете был создан ряд подразделений. Это Центр по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами, Центр трансфера технологий, Центр по новым функциональным материалам, Институт интеллектуальной робототехники, Инженерная школа механико-математического факультета НГУ и Передовая инженерная школа. Индустриальными партнерами НГУ, в частности, являются Росатом, Роскосмос, Ростех и РЖД.

В НГУ создают кампус мирового уровня с исследовательским центром, где работы будут вестись в интересах индустриальных партнеров и вместе с ними будут создаваться необходимые продукты и технологии. "Для решения задач, в том числе по искусственному интеллекту, по вычислениям, в этом исследовательском центре запланирован суперкомпьютерный центр. Это будет самый крупный суперкомпьютерный центр на востоке страны, за Уралом", - сообщил Люлько.