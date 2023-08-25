На Украине спустя семь месяцев завершили первую приватизацию порта

Актив приобрела компания "Эликсир Украина", сообщило издание "Юг Today"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первую приватизацию порта на Украине сумели завершить спустя семь месяцев после ее начала. Об этом сообщило украинское издание "Юг Today".

Акт приема-передачи имущественного комплекса госпредприятия "Морской торговый порт Усть-Дунайск" подписан накануне. Актив приобрела компания "Эликсир Украина", входящая в десятку крупнейших в стране импортеров удобрений. Новый владелец "заходит в ранее убыточный порт с собственным грузопотоком и планирует его наращивать".

Аукцион для продажи порта прошел 17 января. Стартовая цена составляла 60 млн гривен (около $1,6 млн). За актив боролись восемь инвесторов, его окончательная стоимость на торгах составила 201 млн гривен (около $5,4 млн). Однако из-за бюрократических преград акт приема-передачи не получалось оформить более семи месяцев.

Порт Усть-Дунайск открыт в 1977 году. Первая регулярная линия по перевозке грузов придунайских государств - Болгарии, Венгрии, Чехословакии и СССР - заработала в декабре 1978 года. 22 декабря 2022 года объект выставили на приватизацию. Коллектив порта выступал против этого решения. По своей специализации относится к числу Дунайских и Черноморских портов. Морской подходной канал к Усть-Дунайску имеет протяженность 7 км. Еще один соединительный канал длиной 1,5 км пролегает от порта до рукава Прорва.

Ранее в Киеве отмечали, что в этом году Украина планирует обработать не менее 20 млн тонн грузов через Дунай. На данный момент расположенные на реке украинские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск задействовали почти все мощности для перевалки грузов. Планируется провести модернизацию и обновление инфраструктуры портов, поскольку это направление является одним наиважнейших для Киева для сбыта продукции, в частности, после выхода России из зерновой сделки.