"Роснефть" разработала новую технологию гидроразрыва пласта

Она позволит увеличить продуктивность скважин со сложным геологическим строением в два-три раза, отметили в компании

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты "Роснефти" разработали инновационную технологию гидравлического разрыва пласта, которая поможет увеличить продуктивность скважин со сложным геологическим строением в два-три раза. Об этом говорится в сообщении компании.

"Специалисты научного института "Роснефти" в Уфе разработали инновационную технологию многостадийного гидравлического разрыва пласта для сверхнизконипроницаемых пород. Это позволит в два-три раза увеличить продуктивность скважин на месторождениях со сложным геологическим строением", - отмечается в сообщении.

Как добавили в компании, суть технологии состоит в поочередной закачке пропанта с гелем высокой и низкой вязкости в трещину разрыва для увеличения ее длины. "Благодаря применению технологии на двух скважинах Баженовской свиты получены фонтанные притоки нефти с высокими дебитами 80 и 200 тонн в сутки соответственно, что в два раза превышает показатели, полученные ранее на аналогичных объектах", - отметили в "Роснефти".

Компания оценивает полученный результат как перспективный и планирует продолжить опытно-промышленные мероприятия еще на 16 горизонтальных скважинах. "Потенциал применения технологии - более 1 тыс. скважин. Развитие инновации позволит нарастить добычу баженовской нефти за счет вовлечения в разработку новых участков по всей Западной Сибири", - рассказали в "Роснефти".