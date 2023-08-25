"Москвич" может в ближайшее время представить авто на газомоторном топливе

По мнению замгендиректора по продажам "Газпром газомоторное топливо" Дениса Сафонова, установка газобалонного оборудования в автомобили должна быть доступна российским потребителям как дополнительная опция

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" может в ближайшее время презентовать автомобиль на газомоторном топливе - метане (компримированный природный газ). Об этом сообщил замгендиректора по продажам "Газпром газомоторное топливо" Денис Сафонов.

"В ближайшее время будет презентация "Москвича", который как раз на метане - метановая машина", - поделился Сафонов, выступая на презентации нового китайского бренда BAW в Москве.

Он подчеркнул, что установка газобалонного оборудования в автомобили должна быть доступна российским потребителям как дополнительная опция. "Потому что все оборудование базовое (у дилеров - прим. ТАСС) есть уже, ничего не нужно закупать. А мы, соответственно, как "Газпром газомоторное топливо" готовы в этом моменте помочь и поддержать", - пояснил он.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров.