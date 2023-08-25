"Траст" закрыл сделку по продаже 90,01% акций АО "Точка" за 41,5 млрд рублей

Сумма сделки превысила начальную стоимость на аукционе на 68%, отметили в банке непрофильных активов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" закрыл сделку по продаже 90,01% акций банка "Точка" за 41,5 млрд рублей его миноритарному акционеру, сообщила пресс-служба "Траста".

"Банк непрофильных активов закрыл сделку по продаже 90,01% акций АО "Точка". Сумма сделки превысила начальную стоимость на аукционе на 68% и составила 41,5 млрд рублей. Покупателем по сделке выступил миноритарный акционер АО "Точка", - отмечается в сообщении.

В банке непрофильных активов сообщили, что довольны результатом сделки. "Объективно команда, которая работала над проектом, сделала из "Точки" полноценный банк, обеспечив ему лицензию и усилив компетенции. Важно, что мы бесшовно провели миграцию клиентской базы с "Открытия" на собственную лицензию "Точки". В итоге под управлением "Траста" количество клиентов выросло на 30%, и банк практически в три раза перевыполнил план по прибыли. Это привело к росту стоимости актива и его продаже за мультипликатор 3 к капиталу", - прокомментировал глава банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов, чьи слова приводятся в сообщении.

Летом 2022 года стало известно, что банк "Открытие", который стал частью группы ВТБ, продал банку непрофильных активов "Траст" 90% акций "Точки". В апреле 2023 года "Траст" выставил на торги 90,01% акций "Точки" по начальной цене в 22,7 млрд рублей. В июле банк сообщил, что цена, сформированная аукционом по продаже "Точки", составила 41,5 млрд рублей.

"Точка" - это цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии. В лот вошли АО "Точка" и все дочерние компании (включая банк ООО "Банк Точка", капитал которого составляет 8,7 млрд рублей). Капитал АО "Точка" составляет 14,4 млрд рублей.