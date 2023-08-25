Эксперт считает, что единая служба ИИ в армии может объединить желающих помочь фронту

Речь идет о том, чтобы эффективно научить искусственный интеллект распознавать что-то и принимать какие-то решения, отметил руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Создание единой службы искусственного интеллекта для армии поможет объединить занимающиеся нейросетями компании, чтобы иметь преимущество перед противником на фронте. Об этом на слете операторов боевых беспилотников "Дронница" в Великом Новгороде сообщил один из организаторов, руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов во время сессии "Дронификация армии".

"Необходимо создать службу искусственного интеллекта в войсках. Что мы имеем сейчас - куча различных компаний, которые пытаются создать свои сетки, собирая по интернету или по знакомым видеоматериал, видеоконтент, пытаясь снимать что-то на полигонах. Речь идет о том, чтобы эффективно научить искусственный интеллект распознавать что-то и принимать какие-то решения. Сейчас это рассеяно по кучкам энтузиастов, но в перспективе это должно быть централизовано, собираться, анализироваться, чтобы искусственный интеллект самого разного назначения на самых разных объектах обновлялся, чтобы иметь преимущество над противником", - сказал он.

По словам представителя организатора слета Александра Чадаева, сейчас прикладная задача не только в том, как учить операторов, но и в том, как учить машины.

Дронификация армии

Также Чадаев отметил, что беспилотные летательные аппараты в скором времени изменят характер боевых действий как таковых не только в зоне СВО.

"Пройдет совсем немного времени, и дроны изменят характер тип и вид войн так же значительно, как изменили ее в свое время моторы [моторная техника]. Те, кто успеет за этими изменениями, останутся на площадке, как игроки, а те, кто не успеет, их просто снесут", - сказал он.

На "Дроннице" представили свою продукцию более 45 организаций со всей России - от индивидуальных изобретателей и небольших конструкторских бюро, работающих на добровольных началах, до крупных заводов и волонтерских организаций, насчитывающих тысячи участников. Всех этих участников объединяет общая цель - помощь фронту. Поэтому задача выставки - показать, насколько широкой может быть такая помощь.

На выставке представлены более 20 экспонатов БПЛА (коптерного и самолетного типа), а также комплектующие и программное обеспечение. В этом году фокус внимания также направлен на средства РЭР и РЭБ, этой теме посвящены 13 стендов. Также будут представлены разработки на тему связи, средства защиты и маскировки, средства разминирования, также средства транспортировки, средства эвакуации и оказания первой помощи, элементы экипировки, средства организации окопного быта.

Представлены уникальные модернизационные снайперские комплексы, часть экспозиции посвящена инструкторской работе и изданию профессиональной и учебной литературы, своевременно обобщающей актуальный военный опыт под лозунгом "Мыслю, следовательно, побеждаю".