Сальдо: возобновление работы паромной переправы до Турции сделает экспорт зерна выгоднее

Этот маршрут можно было бы использовать для транспортировки российского зерна на мировые рынки, отметил врио главы Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 25 августа. /ТАСС/. Возобновление работы паромной переправы между Скадовском Херсонской области и Турцией откроет морской маршрут для экспорта зерна, который будет более выгодным, чем сухопутный. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В четверг он предложил президенту РФ Владимиру Путину возобновить переправу, по которой ранее доставлялись грузы от Скадовского порта до Зонгулдака, который является городом-побратимом Херсона. Прямой путь составляет 295 миль, а сама переправа будет занимать порядка 20 часов. Сальдо считает, что этот маршрут можно было бы использовать для транспортировки российского зерна на мировые рынки.

"В этом году в Херсонской области, несмотря на все сложности, собрали 1,5 млн тонн зерновых, примерно половина из них пойдет на экспорт. Намного выгоднее везти зерно по морю, сухопутный экспорт - это гораздо дороже, дольше и сложнее", - написал он, комментируя свою идею о возобновлении переправы.

Сальдо напомнил, что такая переправа действовала до госпереворота на Украине. "В 2007 году из Скадовска в турецкие порты Зонгулдак и Стамбул были перевезены рекордные 17 тыс. большегрузных автомобилей. Паромы перевозили и пассажиров", - уточнил он.

При этом Сальдо признал, что для запуска переправы предстоит решить несколько проблем. "[Нужно] привести в порядок техническое состояние Скадовского морского торгового порта и его акваторию, подъездные дороги, обеспечить безопасность, найти оператора-перевозчика, согласовать правовые вопросы. Все это решаемо, принципиальных препятствий не вижу", - написал врио губернатора.