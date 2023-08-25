25 августа, 13:55

СГК реконструирует по концессии все тепловые пункты с высоким износом в Новосибирске

Компания выделит на эти цели 838 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) по концессии с городом реконструирует 61 центральный тепловой пункт (ЦТП) в Новосибирске - все пункты с высокой степенью износа, что позволит повысить качество теплоснабжения домов. До конца года компания вложит в реконструкцию 838 млн рублей, сообщается на сайте компании.

"Из 501 центральных тепловых пунктов, находящихся в эксплуатации СГК, в программу модернизации вошел 61 муниципальный ЦТП с высокой степенью износа. Работы на оборудовании тепловых пунктов будут проведены по концессионному соглашению, которое мэрия Новосибирска и СГК заключили в этом году, - сказано в сообщении.

По концессионному соглашению с городом СГК до конца 2023 года вложит в объекты 838 млн рублей.

"Существенную часть работ - на трубопроводах от 32 ЦТП - планируем завершить уже к началу отопительного сезона 2023-2024 годов. Остальные мероприятия подрядчики должны закончить к концу года. На теплоснабжение реконструкция влиять не будет - на периоды работ будем проводить соответствующие переключения внутри ЦТП, чтобы у жителей были отопление и горячая вода", - приводятся на сайте слова начальника управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК Олега Милиниса.

Уточняется, что это первая за много лет программа модернизации муниципальных тепловых пунктов в Новосибирске. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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