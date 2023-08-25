В "Прозерно" спрогнозировали урожай зерна в новых регионах на уровне 4,7 млн тонн

Урожай пшеницы в 2023 году может достичь 3,36 млн тонн, сообщил гендиректор компании Владимир Петриченко

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Урожай зерна в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прогнозируется на уровне 4,7 млн тонн в 2023 году. Об этом на форуме "Зерно Сибири" сообщил гендиректор "Прозерно" Владимир Петриченко.

"Скорее всего, [урожай будет] 3,36 млн тонн пшеницы, чуть более 0,6 млн тонн ячменя и остальное "по мелочевке". Итого 4,7 млн тонн зерна [ожидается урожай] по новым территориям", - сказал он.

Он уточнил, что урожай кукурузы ожидается на уровне более 0,5 млн тонн в новых регионах.

Как ранее сообщал ТАСС Петриченко, потенциал выращивания зерновых в новых регионах РФ оценивается в 4-6 млн тонн, подсолнечника - порядка 2 млн тонн, а в перспективе более 3 млн тонн. По его словам, в 2021 году в этих регионах выращивалось 13% всего украинского зерна, в том числе 23% пшеницы. Кроме того, Украина вместе с этими регионами потеряла 20% выращиваемого подсолнечника.