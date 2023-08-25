В Петербурге депутаты оценили доходы городского бюджета на 2024 год

Их объем составит 1 трлн 170 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Петербурга в следующем году оценивается депутатами законодательного собрания в объеме 1 трлн 170 млрд рублей, в дальнейшем ежегодный рост составит примерно 8%. Об этом сообщила председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина на заседании по "нулевым чтениям" проекта бюджета города на 2024-2026 годы.

"Доходы бюджета на 2024 год оцениваются в объеме 1 трлн 170 млрд рублей <...>. В плановых годах прогнозируется ежегодный рост примерно на 8%, 2025 год - 1,26 трлн рублей, 2026 - 1,36 трлн рублей", - сказала она.

Енилина добавила, что из этой суммы в 1,17 трлн рублей собственные доходы - 1,14 трлн рублей, безвозмездные поступления - порядка 30 млрд рублей.

По словам заместителя руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Владимира Полежаева, несмотря на прогнозируемое снижение динамики поступлений налога на прибыль за семь месяцев текущего года управление не видит рисков для исполнения бюджета в 2023 году. Сумма поступлений в бюджет Петербурга в 2023 году составит 971,5 млрд рублей, бюджетные назначения будут исполнены на 100,6% - дополнительно в бюджет поступит 5,6 млрд рублей.

Депутаты также отметили, что базовый объем городских расходов на предстоящие три года равен 2,8 трлн рублей: 2024 год - 941,1 млрд рублей, 2025 - 920,1 млрд рублей, 2026 - 942,2 млрд рублей. На текущий момент расходы проекта бюджета на 2024 год с учетом Адресной инвестиционной программы (АИП) составляют 1,14 трлн рублей. В предстоящему году на реализацию мероприятий Адресной инвестиционной программы будет предусмотрено порядка 18% от всех расходов бюджета.

Основными расходами в разрезе государственных программ Петербурга без учета АИП и средств федерального бюджета станут развитие образования - 18,3%, развитие транспортной системы - 15,3%, развитие здравоохранения - 12,3%, социальная поддержка граждан - 9,8%, обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей города - 5,2%.