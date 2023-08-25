Минэнерго рассматривает два варианта недопущения "серого экспорта" топлива

Речь идет о введении лицензирования экспорта или списка экспортеров нефтепродуктов, уточнил глава ведомства Николай Шульгинов

ТОБОЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ в настоящий момент рассматривает два варианта как не допустить возникновения "серого экспорта" топлива из России. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Сейчас для недопущения "серого экспорта" рассматривается два варианта - ввести список экспортеров нефтепродуктов или ввести лицензирование экспорта", - сказал он.

По его словам, министерство уже представило в правительство предложения по базовым критериям, по которым может формироваться список экспортеров.