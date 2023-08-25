Глава Минфина Египта считает, что вступление в БРИКС поможет уменьшить давление на бюджет

Также, по мнению Мухаммеда Мааита, оно будет способствовать "увеличению инвестиционных и экспортных возможностей страны"

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Присоединение Египта к БРИКС поможет стране уменьшить давление на государственный бюджет. Такое мнение выразил министр финансов арабской республики Мухаммед Мааит.

"Расчет по торговому обмену в национальных валютах между государствами - членами БРИКС поможет Египту уменьшить давление на общий государственный бюджет", - приводит слова главы Минфина газета Al-Ahram. Мааит также выразил уверенность, что вступление в объединение будет способствовать "увеличению инвестиционных и экспортных возможностей страны".

"Этот шаг, отражающий политический и экономический вес Египта, поможет поддержать экономическое сотрудничество и расширить торговый обмен между Египтом и странами - членами важнейшего экономического блока", - заявил Мааит. "Присоединение Египта также открывает многообещающие перспективы для внедрения передовых технологий в различные сектора экономики", - уверен министр.

"Надеемся, что БРИКС станет сильным голосом развивающихся экономик мира, который служит интересам развивающихся стран и удовлетворяет их потребности в развитии в свете мировых кризисов", - подчеркнул глава Минфина.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.