Шохин: БРИКС влияет на повестку G20, побуждая к реформам глобальных финансовых систем

Как отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей, объединение БРИКС пока еще не пришло к окончательному решению о том, как может быть выстроена платежно-расчетная система без доллара

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС, саммит которого закончился в четверг в Йоханнесбурге, влияет и на повестку предстоящего в сентябре саммита "Большой двадцатки" (G20), в том числе и побуждая двадцатку к реформам глобальных финансовых систем. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в кулуарах открывшегося в Нью-Дели саммита "Деловой двадцатки" (B20).

"Чего мы ждем от этой встречи? Практически встык идут саммиты БРИКС и G20. Для нас важно использовать деловые форумы БРИКС и Деловой совет БРИКС для того чтобы влиять на повестку B20, а через нее - на финальные рекомендации "Большой двадцатки". И мы видим, что шаг за шагом это происходит. В частности, речь идет о судьбе и реформировании глобальных финансовых систем и платежно-расчетных отношений", - сказал Шохин.

Он добавил, что объединение БРИКС пока еще не пришло к окончательному решению о том, как может быть выстроена платежно-расчетная система без доллара, сейчас речь идет о взаимной торговле в национальных валютах. "Мне кажется, что это лишь промежуточный шаг. Но этот шаг влияет на повестку объединения G20, речь о реформировании глобальных платежных систем, очевидно, будет идти на саммите "Двадцатки", который пройдет здесь, в Нью-Дели, в сентябре", - добавил он.

Шохин отметил, что, по его мнению, будущая платежно-расчетная система, скорее всего будет базироваться на цифровых валютах национальных банков, на стейблкоинах и на блокчейне. "Важная особенность такой платежно-расчетной системы в том, что она не будет замещать доллар, но будет обеспечивать альтернативу, при которой страны сами смогут выбирать, какой системой пользоваться, не будучи завязанными на одну из них", - указал собеседник агентства.

"Мы как Российский союз промышленников и предпринимателей участвуем в "Деловой двадцатке". Напомню, что B20 - это основная "группа взаимодействия" внутри "Двадцатки", поскольку объединение 20 ведущих государств создавалось именно для решения глобальных экономических проблем. G20 - это не политический клуб, а объединение, созданное для решения глобальных социально-экономических проблем. Мы добиваемся, чтобы "Двадцатка" стала механизмом выработки решений, которые упрощают доступ к финансовым ресурсам, позволяет решать другие задачи", - добавил Шохин. Среди таких задач - достижение целей устойчивого развития до 2030 года, решение проблемы изменения климата, социальная ответственность бизнеса, проблематика занятости, подготовки кадров, мобильности кадров, подчеркнул он.

"Деловая двадцатка" - это объединение ряда деловых ассоциаций и компаний стран "Большой двадцатки", обеспечивающее выработку предложений международного бизнеса лидерам стран G20.