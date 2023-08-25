Гостиницы Грузии в 2022 году приняли в 2,6 раза больше граждан РФ, чем в 2021 году

По данным Национальной службы статистики страны, за этот период в них проживали 369,7 тыс. россиян

ТБИЛИСИ, 25 августа. /ТАСС/. Более 360 тыс. граждан России проживали в гостиницах Грузии в 2022 году, что в 2,6 раза больше показателя 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в Национальной службе статистики Грузии.

По данным ведомства, в гостиницах и учреждениях гостиничного типа Грузии в 2022 году проживали 369,7 тыс. россиян, в 2021 году - 137,6 тыс. Всего за 2022 год грузинские гостиницы обслужили 4,9 млн гостей, что на 61,9% больше показателей 2021 года. Среди всех посетителей гостиниц 60,5% были иностранцами, из которых больше всего было граждан Израиля - 488,9 тыс. Граждане России - на втором месте.

Служба статистики также отмечает, что 72,1% иностранных граждан, проживавших в гостиницах Грузии, находились в них с целью отдыха и рекреации. Из гостей, находившихся в Грузии с этой целью, 14,5% были гражданами России, сообщает ведомство.

Всего в Грузии в 2022 году функционировало 2 213 гостиниц и учреждений гостиничного типа, что более, чем на 24% больше показателя 2021 году. Из всех гостиниц 99,7% находились в частной собственности и лишь 0,3% в собственности государства.