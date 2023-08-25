Шохин заявил, что Индия старается деполитизировать заседания в рамках "Деловой двадцатки"

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей, B20 должна сконцентрироваться на том, чтобы, в частности, снимать барьеры в торговле и поддерживать глобальные цепочки стоимости

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Индия, как и Индонезия в прошлом году, старается деполитизировать работу в рамках "Деловой двадцатки" (Buisiness-20, B20). Об этом корреспонденту ТАСС сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах открывшегося в Нью-Дели саммита B20.

"Как мы видим и на примере Индонезии в прошлом году, и на примере Индии в этом году, стороны - председатели "двадцатки" стараются максимально деполитизировать заседания, итоговые документы. Если упоминание ситуации вокруг Украины и присутствует, то без агрессивной риторики", - сказал Шохин.

Глава РСПП добавил, что внутри "Большой двадцатки" существуют два мощных объединения: страны - члены "Большой семерки" и страны, входящие в БРИКС. "Такая "матрешечная" структура "двадцатки" позволяет объединению не склоняться в одну сторону, а двигаться к решению реальных проблем", - отметил собеседник агентства.

Шохин указал, что "Большая двадцатка" (G20), объединившаяся на основе понимания необходимости решать проблемы экономики, должна сконцентрироваться на том, чтобы снимать барьеры в торговле, поддерживать глобальные цепочки стоимости, устранять ограничения, сдерживающие развитие глобальной экономики, и так далее.

"Деловая двадцатка" - это объединение некоторых деловых ассоциаций и компаний стран G20, обеспечивающее выработку предложений международного бизнеса лидерам стран G20.