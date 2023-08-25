Грузы с большим вкладом в ВВП РФ могут получить приоритет при перевозках по ж/д сети

Как подчеркнул замглавы Минтранса Валентин Иванов, ключевую роль при пересмотре правил недискриминационного доступа играет Федеральная антимонопольная служба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Грузы с большим вкладом в ВВП России и высокой налоговой доходностью для бюджета могут получить приоритет при перевозках по железным дорогам. Об этом рассказал журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Подход Минтранса такой. Первое, это приоритет тех грузов, которые имеют больший вклад в ВВП для России, большую налоговую доходность для регионального и федерального бюджета и обеспечивают большую занятость населения. Это нефтяные грузы, металлы, продукция, которая делается на импорт и экспорт в контейнерах, продукция перерабатывающих организаций, сельхозпродукция", - так ответил он на вопрос о возможных изменениях в правилах недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Иванов подчеркнул, что ключевую роль при пересмотре правил недискриминационного доступа играет Федеральная антимонопольная служба. На ее площадке создана межведомственная рабочая группа, в которую входит Минтранс РФ.

Для регионов и моногородов, которые ориентированы на производство одних видов продукции, существуют риски в случае снижения объема грузоперевозок. "Поэтому наша задачи при формировании правил недискриминационного доступа найти компромисс", - отметил Иванов. Для вывоза грузов, которые критически важны для регионов, могут быть решения по аналогии с угольной продукцией - заключение соглашений гарантированных объемов вывоза.

Международный железнодорожный салон "PRO//Движение.Экспо" © Валентин Егоршин/ ТАСС

В июне 2023 года правительство РФ продлило отмену правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре до 31 декабря 2023 года. В мае текущего года замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщал, что в конце 2023 года планируется вернуться к правилам недискриминационного доступа грузов, однако правила требуют пересмотра с учетом произошедших изменений.

Правила недискриминационного доступа к ж/д инфраструктуре обеспечивают всем компаниям равный доступ к перевозкам. Существующий порядок устанавливает приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми, при этом последние разделены на категории по значимости - от специальных, включая перевозки в пострадавшие от ЧП регионы, до транспортировки скоропортящейся продукции, сырьевых энергетических грузов.