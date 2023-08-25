Сроки завершения строительства ВСМ определят после заключения соглашения

Как подчеркнул замглавы Минтранса Валентин Иванов, в настоящее время РЖД ведет разработку проектной документации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Сроки завершения реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будут определены после заключения соглашения на строительство, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"На сегодняшний день сроки завершения строительства, реализации проекта [ВСМ] четко не определены. Они будут обозначены по результатам проработки основных параметров проекта", - пояснил он.

Иванов подчеркнул, что сейчас ОАО "РЖД" ведет разработку проектной документации, также необходимо определить организационную и финансовую схемы проекта. Только после этого возможно будет приступить к реализации проекта ВСМ.

"Основной вариант мы рассматриваем - это заключение концессионного соглашения. После выполнения и определения вот этих основных параметров концессионного соглашения, по результатам самой концессии будут определены сроки", - сказал он.

Международный железнодорожный салон "PRO//Движение.Экспо" © Валентин Егоршин/ ТАСС

О проекте высокоскоростной магистрали в РФ

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Накануне Сбербанк также выразил готовность принять участие в синдикате крупнейших банков в финансировании ВСМ Москва - Санкт-Петербург.