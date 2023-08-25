Сроки завершения строительства ВСМ определят после заключения соглашения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Сроки завершения реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будут определены после заключения соглашения на строительство, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
"На сегодняшний день сроки завершения строительства, реализации проекта [ВСМ] четко не определены. Они будут обозначены по результатам проработки основных параметров проекта", - пояснил он.
Иванов подчеркнул, что сейчас ОАО "РЖД" ведет разработку проектной документации, также необходимо определить организационную и финансовую схемы проекта. Только после этого возможно будет приступить к реализации проекта ВСМ.
"Основной вариант мы рассматриваем - это заключение концессионного соглашения. После выполнения и определения вот этих основных параметров концессионного соглашения, по результатам самой концессии будут определены сроки", - сказал он.
О проекте высокоскоростной магистрали в РФ
Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут.
Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Накануне Сбербанк также выразил готовность принять участие в синдикате крупнейших банков в финансировании ВСМ Москва - Санкт-Петербург.