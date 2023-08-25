Остановка движения на участке БАМа не скажется на перевозках грузов на Востоке

Как подчеркнул замглавы Минтранса Валентин Иванов, благодаря тому, что РЖД идет с опережением гарантированных объемов по перевозке угля, обязательства по соглашениям будут выполнены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Остановка движения на участке Байкало-Амурской магистрали из-за размытия путей не скажется на перевозках грузов на восточном направлении, заявил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Ограничения движения, приема заявок действовало три-четыре дня. <…> Те потери, которые были, несущественны и не скажутся на перевозках. На первоочередных грузах не скажется", - сказал он.

Как подчеркнул Иванов, благодаря тому, что РЖД идет с опережением гарантированных объемов по перевозке угля, обязательства по соглашениям будут выполнены.

19 августа произошел подмыв моста из-за выхода на пойму реки между железной дорогой и автомобильной дорогой в районе села Холодное. Общая протяженность поврежденного полотна составила 1 км. На территории Северо-Байкальского района введен режим ЧС регионального характера. 23 августа движение по БАМу восстановлено в полном объеме.