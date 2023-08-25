Минфин предложил проводить расчеты по зачислению пошлин в бюджеты стран ЕАЭС в рублях

Согласно пояснительной записке, проект протокола был подготовлен в связи с введением санкций в отношении РФ и Белоруссии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России предложило проводить расчеты при перечислении ввозных таможенных пошлин в бюджеты стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в российских рублях. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработчиком которого является Минфин, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: Одобрить представленный Министерством финансов Российской Федерации согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Центральным банком Российской Федерации проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-членами Евразийского экономического союза (прилагается). Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного Протокола", - говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что проект протокола подготовлен в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь и предусматривает возможность проведения расчетов в российских рублях при зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС, а также отмену пени за ненадлежащее исполнение центральными банками данных обязательств в период с 1 января 2022 года до даты вступления протокола в силу.

"В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 27 мая 2022 года, главами государств - членов ЕАЭС достигнута договоренность о временном применении протокола, а также согласован текст документа. Протокол подписан главами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и в мае 2023 года поступил для подписания в Российскую Федерацию. Дата и место заключения Протокола будут внесены в документ после его подписания Российской Федерацией", - говорится в пояснительной записке.

В мае прошлого года председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович пояснил, что, в соответствии с договором о ЕАЭС, пошлины собираются в национальных валютах, а затем передаются центральному банку страны, который конвертирует их в доллары и распределяет в казначейства других стран. Он также сказал, что подписано временное соглашение, по которому Беларусь и Россия используют российский рубль при распределении ввозных пошлин. В свою очередь Армения, Казахстан и Кыргызстан между собой осуществляют расчеты в долларах, а с Беларусью и Россией - в российских рублях.