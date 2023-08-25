Минсельхоз заявил, что выдача сельской ипотеки приостановлена в связи с повышением ставки

Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченные российские банки приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Минсельхоз России в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" реализует программу "Сельская ипотека". В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации", - отмечается в сообщении.

Министерство напомнило, что мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. С 2020 года благодаря программе свои жилищные условия улучшили более 120 тыс. семей.

При этом Минсельхоз России продолжает оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений, добавляется в сообщении министерства. Так, на эти цели в 2023 году направлено 5,7 млрд рублей, в том числе на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, работающим в агропромышленном комплексе, социальной сфере и лесной отрасли, а также на строительство жилья, предоставляемого по договорам найма.

Банк России на внеочередном заседании 15 августа решил повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, по информации регулятора, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.