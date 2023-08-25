25 августа, 15:03,
обновлено 25 августа, 15:27

Главу ВТБ Андрея Костина избрали председателем совета директоров ОСК

Генеральным директором компании назначили Андрея Пучкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщили в пресс-службе компании.

"Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 года единогласно принял решение об избрании Андрея Костина председателем совета директоров ОСК", - сказали в компании.

Костин с 2002 года является президентом - председателем правления банка ВТБ.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу).

Генеральным директором ОСК назначен Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ. 

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