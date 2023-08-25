Чистая прибыль РЖД в I полугодии 2023 года выросла в 1,8 раза

Показатель составил 128,75 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД по МСФО за I полугодие 2023 года выросла почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 128,75 млрд рублей, говорится в отчете холдинга.

Доходы за отчетный период увеличились на 21,03% в годовом выражении и составили 1,474 трлн рублей, в том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре выросли на 22,29% - до 1,118 трлн рублей, доходы от пассажирских перевозок - на 27,95%, до 153,24 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 16,47% и составили 548,05 млрд рублей.