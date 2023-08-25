В МЭР заявили, что российский турпоток в Армению может удвоиться в течение двух лет

В министерстве указали, что это "еще больше укрепит традиционно добрососедские отношения" между странами

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский туристический поток в Армению может удвоиться в течение года - двух, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Туризм - один из важнейших драйверов роста для экономик России и Армении. В течение года - двух планируется выйти на доковидные показатели по поездкам граждан Армении в РФ и удвоить турпоток россиян, что еще больше укрепит традиционно добрососедские отношения между нашими странами", - сказали в пресс-службе по итогам состоявшейся в Ереване встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с министром экономики Армении Ваганом Керобяном.

Отвечая на вопросы участников бизнес-завтрака, министры поддержали идею представителей российского бизнеса о создании ежегодного форума индустрии гостеприимства и туризма в рамках стран ЕАЭС, на котором участники туриндустрии из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России смогли бы представить свои возможности и перспективные проекты, в формате G2B встреч обсудить возможности для иностранных инвестиций в индустрию гостеприимства и туризма, а также возможные точки входа бизнес-проектов по туризму в каждую из стран.

"Тема проведения подобных форумов, безусловно, хороша. Но не стоит ограничивать ее только странами ЕАЭС. Таджикистан, Узбекистан и Иран - наши постоянные партнеры и соседи, не входящие в "евразийскую пятерку", но активно развивающиеся и имеющие взаимный спрос на сотрудничество с российским рынком и бизнесом. Их тоже важно подключить к обсуждению вопросов иностранных инвестиций в индустрию гостеприимства и туризма", - отметил Решетников.

По его словам, к участию в форуме также можно подключить Китай, с которым в России действует безвизовый режим путешествий, и Индию, которая стремится к подписанию безвизовых соглашений с Россией.