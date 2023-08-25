ГТЛК намерена расторгнуть контракт на 16 вертолетов с "Русскими вертолетными системами"

Это связано с задолженностью РВС по лизинговым платежам, сообщили в компании

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует расторгнуть контракт с "Русскими вертолетными системами" из-за задолженности по лизинговым платежам. Об этом говорится в сообщении ГТЛК.

"ГТЛК приняла решение о досрочном расторжении контрактов на 16 вертолетов, ранее переданных "Русским вертолетным системам" (РВС), после чего воздушные суда будут изъяты и переданы другим арендаторам. Об этом ГТЛК уведомила РВС в пятницу, 25 августа. Причиной стала накопившаяся задолженность РВС, составившая около 1 млрд рублей. В частности, долг "Русских вертолетных систем" по просроченным лизинговым платежам составляет свыше 300 млн рублей, задолженность по утвержденным судом мировым соглашениям - более 660 млн рублей", - отметили в ГТЛК.

В лизинговой компании также отметили, что "Русские вертолетные системы" год пропускали платежи, в середине августа "была проведена рабочая встреча с РВС с целью выработки путей решения сложившейся ситуации, однако клиент занял неконструктивную позицию и сформулированных предложений по урегулированию долга не представил".

"Тем не менее, РВС продолжили грубо нарушать условия лизинговых договоров, в том числе без согласования ГТЛК перегнал два воздушных судна в Турцию. Кроме того, в августе 2023 года по итогам проверки Ространснадзора, проведенной после авиационного происшествия, Росавиация отозвала сертификат РВС на техническое обслуживание авиационной техники", - добавили в ГТЛК.