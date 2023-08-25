СМИ: отправка индийского лунохода обошлась в два раза дешевле съемок "Интерстеллара"

По данным The Independent, отправка модуля лунной станции "Чандраян-3" стоила $75 млн, тогда как бюджет фильма составил $165 млн

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Успешная лунная миссия Индийской организации космических исследований (ISRO) обошлась более чем в два раза дешевле, чем съемки фантастической драмы Кристофера Нолана "Интерстеллар" (Interstellar, 2014).

Как обратила внимание газета The Independent, отправка модуля лунной станции "Чандраян-3", который 23 августа успешно осуществил мягкую посадку на поверхность Луны, стоила ISRO 6,15 млрд рупий или $75 млн, тогда как бюджет фильма составил $165 млн.

Отправка "Чандраяна-3" на Луну также оказалась более экономичным делом, чем съемка других голливудских фильмов последнего времени на космическую тематику. Так, производство драмы "Гравитация" (Gravity, 2013) Альфонсо Куарона обошлось в $100 млн, а "Марсианина" (Martian, 2015) Ридли Скотта - в $108 млн.

В минувшую среду спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.