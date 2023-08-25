В Москве подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы - 2023"

Заявки на участие подали 60 компаний города

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Итоги конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы - 2023", который проводился в рамках национального проекта "Производительность труда", подвели на специальном бизнес-дне Московского урбанистического форума.

"Наставничество - одно из приоритетных направлений нацпроекта "Производительность труда". Оно способствует формированию на предприятиях единой корпоративной культуры, которая является основой для непрерывных улучшений производственного процесса. Конкурс лучших наставников проводился в Москве впервые с целью поощрения достижений и талантов наставников. Заявки на участие подали 60 столичных компаний. Все они представили на конкурс проекты очень высокого уровня по обучению и адаптации новых сотрудников. Мы возьмем на вооружение лучшие из этих практик и распространим их на другие столичные предприятия", - сказала руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе выступления на бизнес-дне.

В пресс-службе департамента экономической политики и развития уточнили, что в номинации "Прорывные технологии производительности труда" лучшим стал разработчик высокотехнологичной продукции компания "Кронштадт", в номинации "Профессиональное развитие молодежи" - государственное унитарное предприятие "Мосгортранс", в номинации "Цифровые инновации на предприятии" - производитель оптики "Айкрафт", в номинации "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" - ООО "АТП Центральный округ", работающее под брендом "Грузовичкоф", в номинации "Наставничество в социальной сфере" - ГБУ Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства".

Всех финалистов наградят специальными призами, а о лучших практиках наставничества расскажут ведущие СМИ. Победители конкурса также смогут подать заявку на участие во всероссийском этапе конкурса лучших практик наставничества.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.