Правительство утвердило правила соответствия инвесторов для выдачи ВНЖ в России

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач сообщил, что нормы ввели после анализа поступившей обратной связи от бизнеса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила оценки соответствия иностранных инвесторов для упрощенной выдачи вида на жительство (ВНЖ) в России. Полномочия по проведению такой оценки получило Минэкономразвития, говорится в сообщении министерства.

Как пояснил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, нормы введены после анализа поступившей обратной связи от бизнеса. Внесенные изменения, по его словам, конкретизируют процедуру и существенно упрощают сбор документов для претендентов на получение ВНЖ.

"Проработав предложения от бизнеса, мы сделали процедуру максимально удобной. Многие документы можно получить в электронном виде через российские цифровые сервисы. Со своей стороны готовы оперативно консультировать иностранных инвесторов по всем возникающим вопросам. Рассчитываем, что четкие и понятные правила оценки соответствия критериям для получения вида на жительство в России повысят интерес к инвестированию в нашей стране и оформлению статуса постоянно проживающего. В совокупности это внесет свой вклад в развитие российской экономики", - подчеркнул Вольвач.

После поступления соответствующего обращения иностранного инвестора Минэкономразвития в течение 30 рабочих дней будет информировать претендента о результатах оценки. Решение будет приниматься на основании представленных иностранным гражданином в Минэкономразвития документов.

Критерии признания иностранцев инвесторами для получения вида на жительство в РФ были утверждены правительством 31 декабря 2022 года. Это, в частности, инвестиции в социально значимые проекты российских регионов (от 15 млн рублей) и в российские предприятия (от 30 млн рублей).

Для подтверждения инвестиций в социально значимые проекты субъектов РФ достаточно письма высшего исполнительного органа региона с подтверждением факта инвестирования.