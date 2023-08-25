Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,03-0,64%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался в основном в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,64%, до 3 157,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,03%, до 1 043,84 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,41%, закрывшись на отметке 95,28 рубля, евро - на 0,36%, до 103,01 рубля, юань - на 0,07%, до 13,04 рубля.

"Активность торгов в пятницу была относительно невысокой, что актуально в периоды сложной геополитики. В то же время рубль сегодня выглядел неуверенно, а цены на нефть преимущественно росли, что сыграло уже позитивную роль", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был достаточно спокойным. "Финальная оценка квартального ВВП Германии оказалась в рамках прогнозов - во втором квартале экономика - локомотив еврозоны ожидаемо показала нулевой результат квартал к кварталу и сокращение на 0,2% в годовом выражении", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+5,37%), акции "Совкомфлота" (+2,35%), расписки "Эталона" (+1,92%), котировки АФК "Система" (+1%), бумаги "Магнита" (+0,89%). "Расписки HeadHunter продолжали ралли текущей недели без очевидных фундаментальных причин", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "М.Видео" (-4,27%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (-2,46%), акции "Русснефти" (-1,29%), бумаги "Селигдара" (-1,23%), расписки Fix Price (-0,9%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,89%). Акции "Новатэка" потеряли около 0,2%.

"М.Видео" в пятницу сообщила о росте чистого убытка в I полугодии текущего года на 24% и сокращении выручки на 18,1%, до 179,2 млрд рублей. Общие продажи группы в I полугодии при этом снизились на 16,5%, до 219 млрд рублей, а выручка во II квартале выросла на 21%", - пояснила Кожухова.

По банку "Санкт-Петербург", "Селигдару" и многим другим бумагам проходила фиксация прибыли после роста ранее на неделе, также считает эксперт. Совет директоров "Новатэка" же рекомендовал выплатить 34,5 рубля на акцию за первое полугодие текущего года с закрытием реестра 10 октября, что предполагает скромную доходность около 2%, также отметила она.

Прогноз на 28 августа

Если за выходные не произойдет какого-либо выраженного негатива, то отложенный с конца этой недели спрос и потенциально более слабый из-за завершения налогового периода рубль способны вызвать импульс повышения российского рынка, считают в "БКС мир инвестиций".

Прогноз компании на 28 августа по индексу Мосбиржи - 3085-3200 пунктов, по курсу рубля к доллару - 93-96 рублей. В Freedom Finance Global полагают, что в понедельник индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов, пара доллар/рубль может торговаться в диапазоне 94-96 рублей, евро/рубль - в коридоре 101-103 рублей, пара юань/ рубль - в интервале 12,8-13,3 рубля.

В понедельник публикации важной макростатистики не ожидается. Финрезультаты по МСФО за второй квартал 2023 года представят "Совкомфлот", "Сегежа групп". СПБ биржа с начала будущей недели увеличит время торговли бумагами из Гонконга - теперь торги будут вестись не до 18:00 мск, а до полуночи.