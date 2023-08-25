Для патентных поверенных из новых регионов упростят условия аттестации

Согласно соответствующему законопроекту, также предусматривается сокращение сроков предоставления услуги по получению статуса патентного поверенного

МОСКВА, 25 августа./ТАСС/. Минэкономразвития России разработало законопроект о предоставлении возможности пройти аттестацию в качестве патентных поверенных гражданам из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей, имеющих статус патентных поверенных по соответствующей специализации на день принятия новых регионов в состав Российской Федерации. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, такие лица освобождаются от платы за проведение квалификационного экзамена и необходимости подтверждения опыта работы в сфере деятельности патентного поверенного в соответствии со специализацией, по которой гражданин желает быть аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного поверенного.

Также законопроектом предусматривается сокращение сроков предоставления услуги по получению статуса патентного поверенного.

"Патентные поверенные содействуют бизнесу в защите новых технологий и правовой охране брендов. Снятие административных барьеров и освобождение от уплаты пошлины будут способствовать повышению количества патентных поверенных в новых регионах. Тем самым законопроект будет способствовать их интеграции в правовую и экономическую систему Российской Федерации, а предприниматели, осуществляющие деятельность на новых территориях, получат доступ к профессиональным услугам для защиты своих интеллектуальных прав", - прокомментировал руководитель Роспатента Юрий Зубов, слова которого передала пресс-служба Минэкономразвития.