ТМХ планирует сменить регистрацию компании с Кипра

Гендиректор ТМХ Кирилл Липа сообщил, что законодательство РФ стимулирует компанию, чтобы осуществить редомициляцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" планирует осуществить перерегистрацию компании с Кипра. Об этом сообщил журналистам гендиректор ТМХ Кирилл Липа в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Да", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Липа отметил, что законодательство РФ стимулирует компанию, чтобы осуществить редомициляцию.

"Первое, очевидно, что Кипр находится сегодня в списке: а. недружественных, б. налоговая черная офшорная зона со стороны Российской Федерации. Поэтому законодательно мы уже стимулированы к тому, чтобы такие решения принять. <…> Поэтому решение о стране конкретной локации, в которую редомициляция будет совершена, будет проистекать из законодательства Российской Федерации, из того факта, что мы россияне, и мы не собираемся менять свой статус, и исходя из того, что у нас есть европейский партнер", - сказал он.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

В структуру холдинга входят 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.