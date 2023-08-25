В ТМХ заявили, что роль холдинга в проекте ВСМ зависит от характеристик подвижного состава

Также она зависит от требований, которые будут предъявлены к составу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Роль "Трансмашхолдинга" (ТМХ) при участии в проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург зависит от технических характеристик и требований, которые будут предъявлены к подвижному составу. Об этом сообщил журналистам гендиректор ТМХ Кирилл Липа в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Нужно понимать, о каких реальных характеристиках идет речь. Пока у нас отсутствуют какие-то технические характеристики и требования к этому подвижному составу. Существует лимит скорости 250 км/ч. Каждые следующие 10 км/ч, которые добавляются в скорости, увеличивают стоимость подвижного состава на десятки процентов. Планируем ли мы в этом участвовать? Чтобы это обсуждать предметно, мне нужно ответить, какой продукт и на каком производстве я буду реализовывать", - пояснил Липа.

При этом он отметил, что ТМХ обладает большим количеством знаний и квалифицированных специалистов, которые могут доразвить и восполнить компетенции в строительстве высокоростного поезда.