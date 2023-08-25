25 августа, 16:42

На "Госуслугах" может появиться опция авторизации в приложении РЖД при покупке билета

По словам замглавы РЖД Евгения Чаркина, возможность приобретения железнодорожных билетов через портал пока не рассматривается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) ведет работу над механизмом авторизации через портал госуслуг в приложении РЖД при покупке билета, сообщил журналистам замглавы РЖД Евгений Чаркин в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Сейчас идет технологическая проработка. Авторизация через "Госуслуги" была бы очень полезным механизмом. Я уверен, что мы его реализуем", - сказал он.

Чаркин подчеркнул, что возможность приобретения железнодорожных билетов через "Госуслуги" пока не рассматривается. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация