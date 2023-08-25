Nordgold опросит держателей еврооблигаций для смены трасти

Как отметили в компании, решение связано с необходимостью обеспечить Nordgold большей гибкостью для выполнения обязательств по облигациям "в быстро развивающейся и резко меняющейся обстановке"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold созывает собрание владельцев еврооблигаций со сроком погашения в 2024 году, выпущенным по ставке 4,125%, чтобы запросить согласие владельцев на смену трасти и внести определенные изменения в условия еврооблигаций, говорится в сообщении компании.

"Celtic Resources Holdings DAC ("Nordgold" или "компания") информирует владельцев еврооблигаций со сроком погашения в 2024 году, выпущенным по ставке 4,125% о предстоящей процедуре получения согласия держателей еврооблигаций", - говорится в сообщении компании. В компании отметили, что решение вызвано необходимостью обеспечить компанию большей гибкостью для выполнения своих обязательств по облигациям "в быстро развивающейся и резко меняющейся обстановке".

Отмечается, что в рамках процедуры созыва собраний владельцев еврооблигаций компания планирует запросить согласие владельцев еврооблигаций на смену трасти еврооблигаций и внесение определенных изменений в условия еврооблигаций.

На собрании могут голосовать владельцы еврооблигаций по состоянию на 22 сентября 2023 года.