В Турции считают непродуктивными и рискованными альтернативные маршруты для доставки зерна

Глава МИД республики Хакан Фидан подчеркнул, что Турция прилагает усилия для возрождения зерновой сделки

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Альтернативные использовавшемуся в рамках зерновой сделки маршруты доставки продовольствия непродуктивны и несут за собой некоторые риски. С таким утверждением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве, где находится с визитом.

"К сожалению, зерновые договоренности закончились 17 июля. Было доставлено более 33 млн тонн зерна. Мы знаем, что идут поиски альтернатив для поставок. Но мы видим и считаем альтернативы [прежнему маршруту черноморской инициативы] непродуктивными и довольно рискованными. Мы прилагаем усилия для возрождения зерновой сделки", - сказал он. Трансляцию вел телеканал TRT.