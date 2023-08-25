"Трансмашхолдинг" запустил серийное производство "Иволги 4.0"

Электропоезд создали во взаимодействии с правительством Москвы, отметил гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" запустил серийное производство новой недели электропоезда "Иволга 4.0", сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Оно [серийное производство] запущено", - сказал Липа.

"Иволга" четвертого поколения создана во взаимодействии с правительством Москвы.

"Благодаря активной позиции города удалось создать действительно удобный для пассажира поезд. Москва идет по пути создания комфортного для жизни города, неотъемлемой частью которого является современный транспорт", - добавил он.

"Трансмашхолдинг" представил электропоезд "Иволга 4.0" на Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Поезд является полностью российской разработкой.

Главное отличие модели четвертого поколения является увеличение количества дверей до трех кроме головных вагонов. Кроме того, 97% комплектующих новой модели электропоезда производятся в России на более чем 600 предприятиях.

"Иволга 4.0" будет развивать скорость до 160 км/ч. Вместимость электропоезда составит до 646 человек. В головных вагонах будут места для зарядки электросамокатов и велопарковки. Новая "Иволга" будет оборудована столиками с беспроводными зарядками, а также разъемами Type-A и Type-C.

Поезда семейства "Иволга" уже курсируют на Московских центральных диаметрах.