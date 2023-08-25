ТМХ разрабатывает новый двухэтажный электропоезд дальнего следования

Гендиректор компании Кирилл Липа сообщил, что такой электропоезд в "сидячем исполнении" сможет курсировать на Московском транспортном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" ведет разработку нового двухэтажного электропоезда дальнего следования. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Кирилл Липа на Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Да, речь идет о создании двухэтажного электропоезда. У нас это в перспективных продуктах развития уже находится, мы сейчас этим занимаемся", - рассказал он.

Липа отметил, что такой электропоезд в "сидячем исполнении" сможет курсировать на Московском транспортном, но состав может быть изготовлен и в спальном формате, если появится запрос.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

В структуру холдинга входят 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах, а география работы охватывает более 30 государств.