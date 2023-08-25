25 августа, 17:33

Путин поручил поддержать технологии производства с использованием вторсырья

Президент дал соответствующее поручение правительству и Российскому экологическому оператору совместно с АСИ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экологическому оператору совместно с АСИ продумать меры по развитию технологий производства с использованием вторсырья, сообщается на сайте Кремля.

"Разработать меры поддержки внедрения и масштабирования технологий производства продукции с использованием вторичного сырья и утилизации отходов посредством производства новой продукции, включая содействие в получении необходимых патентов, стимулирование спроса на такую продукцию, информационно-консультационную поддержку при получении документов, подтверждающих ее безопасность", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 ноября и далее - один раз в полгода. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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