В ТМХ заявили, что уже внедряют системы беспилотного управления в свои поезда

Гендиректор компании Кирилл Липа подчеркнул, что в случае появления заказа "Трансмашхолдинг" готов к производству поездов с системами автономного вождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" уже внедряет системы беспилотного управления при производстве поездов, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Кирилл Липа на Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Они [беспилотные системы] применяются неважно, в каком поезде, физически они уже применяются даже в "Иволге 2.0". Мы уже сегодня целый ряд функционала, связанный с беспилотным движением, реализовали, он уже существует", - сказал Липа.

Он подчеркнул, что в случае появления заказа ТМХ готов к производству поездов с системами автономного вождения.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

В структуру холдинга входят 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.