"Северсталь" планирует выплатить windfall tax раньше, чтобы получить дисконт

Совет Федерации ранее одобрил закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Северсталь" планирует выплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября, поскольку это позволит получить существенный дисконт по выплате. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Северсталь" планирует воспользоваться возможностью выплаты этого налога раньше, потому что это предусматривает существенный дисконт", - сообщили в пресс-службе компании.

В "Северстали" добавили, что не смогут раскрыть сумму выплаты, поскольку компания не раскрывала свои финансовые результаты.

О налоге на сверхприбыль

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций. Остальные акции - в свободном обращении.