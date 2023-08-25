Белоруссия планирует начать серийное производство отечественных ударных БПЛА до конца года

Речь идет об ударно-разведывательных беспилотных авиационных комплексах "Квадро-1400" и "Барражирующая труба" разработки ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей"

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белоруссия планирует до конца года начать мелкосерийное производство двух моделей ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) собственной разработки. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) республики.

"В 2023 году выполнена подготовка производства: модернизация производственных площадей, закупка нового оборудования. Работы по постановке на производство будут завершены в 2023 году", - говорится в сообщении.

Речь идет об ударно-разведывательных беспилотных авиационных комплексах (УБАК) "Квадро-1400" и "Барражирующая труба" разработки ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", которые впервые публично были продемонстрированы в 2019 году в Минске на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019. Усовершенствованные по итогам испытаний БПЛА были приняты на вооружение белорусской армии в октябре 2022 года.

"Оснащаются УБАК реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 "Аглень". На УБАК применяется штатный армейский боеприпас без дополнительных доработок перед установкой на квадрокоптер. Граната РПГ-26 имеет массу менее 3 кг и оснащается выстрелом калибра 72,5 мм. Боевая часть такого снаряда пробивает до 440 мм бронированной стали", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Там отметили, что в процессе подготовки к серийному производству продолжаются работы по расширению применяемой номенклатуры целевых нагрузок. В частности, отрабатываются возможность применения с БПЛА авиабомб, доставка груза, использование аппаратов в качестве станций оптического наблюдения и ретрансляторов.