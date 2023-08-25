Путин поручил проработать меры поддержки современных технологий земледелия

Поручение дано "в целях оптимизации использования земельных ресурсов для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) проработать дополнительные меры господдержки внедрения современных технологий земледелия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано "в целях оптимизации использования земельных ресурсов для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур".

"Рассмотреть вопрос о реализации дополнительных мер государственной поддержки, направленных на расширение применения современных технологий земледелия", - говорится в опубликованном списке поручений.

Глава государства ждет доклад до 1 ноября и далее - один раз в полгода.