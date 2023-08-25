25 августа, 17:45

Фидан заявил, что Эрдоган ведет систематическую работу для возобновления зерновой сделки

Глава МИД республики указал, что "не хотел бы слишком долго вдаваться в подробности этой работы"

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Возобновление зерновой сделки является одним из основных приоритетов Турции, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет в этом контексте систематическую работу. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве, где находится с визитом.

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"Возобновление зерновой инициативы - это приоритет Турции. Эти договоренности имеют большое значение для мировой продовольственной безопасности. Наш президент ведет очень систематическую работу в этом контексте. Мы продолжаем контакты и консультации с Украиной, ООН, Россией, другими странами", - заявил министр. Трансляцию вел телеканал TRT.

Фидан также указал, что "не хотел бы слишком долго вдаваться в подробности этой работы", но отметил, что "надеется на успешный результат". 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипФидан, Хакан
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