Глава МИД Турции считает, что Россию необходимо вернуть зерновую сделку

Хакан Фидан заявил, что это обезопасит портовую инфраструктуру

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Россия должна быть частью зерновой инициативы, ее нужно вернуть в сделку, чтобы обезопасить портовую инфраструктуру, имеющую ключевую важность для поставок. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве, где находится с визитом.

"Мы не можем одобрить удары по портовой инфраструктуре, которая играет ключевую роль в процессе поставок зерновых. И вот по этой причине мы изначально думали над тем, что Россию нужно вернуть в уравнение. В другом решении, в альтернативе, в которой не будет России, мы можем ожидать <...> [рисков для портов]. И об этом мы говорили украинским коллегам", - сказал он. Трансляцию вел телеканал ТRТ.

"По этой причине мы продолжим дипломатические усилия в этом направлении", - добавил Фидан.

По его словам, альтернативные маршруты доставки продовольствия непродуктивны и влекут за собой риски. "К сожалению, зерновые договоренности закончились 17 июля. Было доставлено более 33 млн тонн зерна. Мы знаем, что идут поиски альтернатив для поставок. Но мы видим и считаем альтернативы [прежнему маршруту черноморской инициативы] непродуктивными и довольно рискованными. Мы прилагаем усилия для возрождения зерновой сделки", - сказал он.

Говоря об усилиях Турции в направлении возрождения сделки, Фидан указал, что этот вопрос является одним из основных приоритетов Турции. "Возобновление зерновой инициативы - это приоритет Турции. Эти договоренности имеют большое значение для мировой продовольственной безопасности. Наш президент ведет очень систематическую работу в этом контексте. Мы продолжаем контакты и консультации с Украиной, ООН, Россией, другими странами", - заявил министр. Он отметил, что "надеется на успешный результат".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована.