Росатом считает перспективным внедрение квантовых технологий в управление городами

В госкорпорации также назвали важным регулирование "цифры" для ее более безопасного использования

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Росатом считает перспективным применение квантовых технологий для эффективного управления мегаполисами, а также считает важным регулирование "цифры" для ее более безопасного использования. Такое заявление сделала директор по цифровизации госкорпорации Екатерина Солнцева, выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Квантовый компьютер может стать особенно полезным в решении задач развития крупных мегаполисов. Некоторые задачи эффективного развития городской среды - в области использования больших данных, оптимизации, разведения транспортных потоков, сложных вопросов логистики, товарной доставки - не просто решить даже с применением суперкомпьютеров", - сказала Солнцева. По ее словам, урбанистика - именно та сфера деятельности, в которой может произойти значительный рывок при появлении квантовых вычислений.

Москва, обладающая высоким уровнем цифровой зрелости и культуры, стала одним из первых городов, который приступил к изысканиям в области применения квантовых технологий для развития городского хозяйства, включая инфраструктуру и системы управления, напомнила Солнцева. В июле на Форуме будущих технологий мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании Московского квантового кластера.

Отвечая на вопрос о возможных рисках внедрения цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности человека, включая городскую среду, представитель Росатома отметила, что дальнейшее усиление роли "цифры" неизбежно, и человечеству следует научиться грамотно использовать ее положительный потенциал. Для более безопасного применения цифровых технологий необходимо на международном уровне выработать свод этических и юридических правил, которые будут регулировать деятельность в этой области. "Стоит взять на вооружение опыт атомной энергетики и обеспечить на мировом уровне регулирование "цифры" подобно тому, как ранее была решена задача использования атомной энергии по единым для всего мира правилам. В свое время появилось МАГАТЭ, которое контролирует развитие атомных технологий. Я полагаю, что на следующем шаге мир придет к аналогичной модели в области цифровых технологий. Не за горами тот день, когда этот вопрос пора будет вынести на международное обсуждение", - подчеркнула Солнцева.