В Новой Москве инвестор планирует построить крупный промышленно-логистический кластер

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что площадь проекта составит 877,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инвестор получил разрешение на размещение промышленно-логистического кластера в Михайлово-Ярцевском поселении, вблизи деревни Сенькино-Секерино в Троицком административном округе столицы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"На участках площадью около 59 га разрешено строительство индустриального промышленно-логистического кластера суммарной поэтажной площадью 877,5 тыс. кв. м. Объект может использоваться как в производственных, так и в складских целях, здесь можно будет осуществлять загрузку и выгрузку товара. Заявителем выступило ООО "П2 Девелопмент", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целом в столице более 81 тыс. человек смогут найти работу рядом с домом благодаря новым проектам инвесторов.